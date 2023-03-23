В Минске 23-летний мужчина поджег «Запорожец» и станцевал возле него 1 23.03.2023, 19:19

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Причину своего поступка он объяснить не смог.

В Минске пьяный 23-летний мужчина поджег «Запорожец» и станцевал возле него. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве рассказали, что в милицию Ленинского района Минска поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Ванеева горит машина, а около нее танцует мужчина. Звонивший сказал, что все записал на видео. На указанное место оперативно приехали спасатели и потушили возгорание, а сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге.

Установлено, что 23-летний житель Минской области около 2 часов ночи проник на огороженную неохраняемую стоянку. Он обнаружил там незапертый автомобиль и поджег его изнутри. Сказано, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее причину своего поступка он объяснить не смог. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.

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