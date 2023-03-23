Во французском Бордо во время протестов подожгли мэрию 23.03.2023, 23:34

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В четверг, 23 марта, во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Возгорание быстро взяли под контроль. Пожар экстренно ликвидировала пожарная бригада.

Ущерб, похоже, ограничился входной дверью и частично зданием. По данным префектуры, пожар был устроен преднамеренно, и возможные виновники пока не известны.

Мэр Бордо Пьер Юрмик прибыл на место происшествия вместе с префектом Жиронды Этьеном Гио. Они отметили нанесенный ущерб.

В результате инцидента одного человека арестовали.

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