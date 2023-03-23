Во французском Бордо во время протестов подожгли мэрию
- 23.03.2023, 23:34
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В четверг, 23 марта, во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.
Возгорание быстро взяли под контроль. Пожар экстренно ликвидировала пожарная бригада.
Ущерб, похоже, ограничился входной дверью и частично зданием. По данным префектуры, пожар был устроен преднамеренно, и возможные виновники пока не известны.
Мэр Бордо Пьер Юрмик прибыл на место происшествия вместе с префектом Жиронды Этьеном Гио. Они отметили нанесенный ущерб.
В результате инцидента одного человека арестовали.