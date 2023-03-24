Суд арестовал «скрытые» активы жены Медведчука на колоссальную сумму 5 24.03.2023, 12:19

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Оксана Марченко

Оксана Марченко владела ими через три оффшорные компании.

Суд арестовал «скрытые» активы жены бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука Оксаны Марченко более 440 миллионов гривен.

«По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 млн грн», - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что решение суда касается 6,8% акций ПАО «электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. М. Кузьмина» в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. По данным СБУ, это предприятие является стратегически важным и специализируется на промышленном производстве почти 1 тысячи видов стали и метизов.

«Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», - добавили в ведомстве.

Дело Марченко - что известно

Украинские правоохранители сообщили Марченко о подозрении по части 3 статьи 110-2 «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины» Уголовного кодекса Украины.

В конце февраля 2023 года по материалам СБУ было арестовано ее имущество более чем на 5,6 миллиарда гривен.

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