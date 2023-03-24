В Германии создали первое в мире порошковое пиво 24.03.2023, 15:43

Технология поможет в разы снизить стоимость доставки напитка.

Монастырская пивоварня Klosterbrauerei Neuzelle, расположенная под Мюнхеном, объявила о создании первого в мире порошкового пива. При добавлении воды оно вспенивается и формирует настоящую пивную шапку. Технология поможет в разы снизить стоимость доставки напитка, пишет «Хайтек».

Для создания своего продукта пивовары сначала сварили напиток по традиционной технологии, а затем обработали его, чтобы сформировать водорастворимый порошок. Они отмечают, что он по-прежнему богат декстринами, почти безвкусные и несбраживаемые углеводы, которые остаются в готовом пиве и формируют насыщенный вкус.

На первом этапе исследователи создали безалкогольное пиво, они планируют продолжить эксперименты, чтобы добиться сохранения алкоголя в порошковом продукте. До 90% пива составляет вода, отказ от транспортировки этой массы позволит существенно снизить затраты на логистику и избыточный углеродный след.

Разработчики отмечают, что они готовы к скептическому восприятию нового продукта со стороны любителей традиционного и крафтового пива. Поэтому в качестве первой целевой категории они рассматривают глобальные торговые компании, которые могут быть заинтересованы в выводе нового дешевого продукта на новые рынки.

Среди первоочередных направлений компания называет страны Азии и Африки, затраты на доставку в которые являются максимальными. Сообщается, что безалкогольный порошок будет тестироваться на рынке в небольших количествах до середины 2023 года, после чего компания начнет производство алкогольного сухого пива и расширит производство.

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