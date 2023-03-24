«Делает вид, что он великий бизнесмен, а живет в нашей квартире бесплатно» 2 24.03.2023, 20:15

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Как минчанка сдала квартиру, но осталась без денег и с долгом за коммуналку.

Кажется, что сдать хорошую квартиру в Минске гораздо проще, чем снять. Дал объявление, выбрал порядочного арендатора и сиди, «стриги купоны». Но порой добросовестные хозяева квартир вместо приятного пассивного дохода получают только проблемы. Историю о том, как сдавать квартиру, а по факту остаться без денег и с долгами по коммуналке, Realt.by рассказала минчанка Юлия.

Юлия с мужем не первый год сдают хорошую двухкомнатную квартиру на улице Сурганова в Минске. Дом, в котором находится жилье, — повышенной комфортности: с консьержем, чистым подъездом и подземным паркингом. Квартиранты в квартиру тоже обычно подбираются соответствующие.

— В мае прошлого года мы дали объявление о сдаче квартиры, и на него откликнулся вежливый мужчина — бизнесмен Давид Ч. (Realt.by не указывает ФИО этого человека, но в редакции есть копии договоров, которые предоставил собственник). Квартира ему понравилась, он смотрел ее с девушкой, которую представлял будущей женой. Мы обговорили все нюансы, заключили договор и передали ему ключи.

Проблемы с новым квартирантом начались практически сразу.

— Начиная со второго месяца он никогда не оплачивал аренду в срок. Всегда задерживал по каким-то «не зависящим» от него причинам. То на полмесяца, то на месяц. Получалось, что я все время была с ним на связи, писала, звонила, напоминала. От Давида же каждый раз были какие-то отговорки и «обещалки». Он мастерски тянул время, но потом все же отдавал долг.

В августе квартирант снова перестал платить, и женщина уже была готова его выселить. Однако неожиданно Давид принес Юлии все деньги плюс оговоренные в договоре штрафные санкции и даже аванс за будущий месяц.

— Я тогда подумала, что человек исправился. Решила, что, может быть, у него действительно были объективные причины для задержки оплаты. В итоге мы заключили новый договор на аренду с сентября по январь. Интересно, что уже после этого мне позвонила его бывшая девушка. Она сказала, что они расстались, и посоветовала не иметь с Давидом никаких дел. Теперь жалею, что не прислушалась к ее словам.

В октябре аванс закончился, а с ноября 2022 года квартирант снова перестал платить. Как за аренду, так и за коммуналку. Всего мужчина не платил около пяти месяцев. При этом, естественно, продолжая все это время жить в арендованной двухкомнатной квартире.

— Он пользовался нашей квартирой как ни в чем не бывало. Волновались только мы. Я уже и просто по-хорошему просила, и писала ему официальные письма, все бесполезно. В январе закончился договор аренды, а Давид так и не заплатил и не освободил жилплощадь.

Юлия показывает нам «километры» переписок в мессенджере. Удивительно, но на протяжении нескольких месяцев мужчина находил все новые и новые причины для отсрочки платежей. То «ОМОН пришел на мероприятие», то «все будет на днях и с процентами», то «жаркий декабрь», то «вы лучше звоните». Стоит отметить, что в сообщениях квартирант вежлив и тактичен: «прошу прощения, что подвожу», «вопрос скоро будет решен», «у нас все гуд, в понедельник деньги будут на счету».

— Он все время обещал вот-вот уладить вопрос, назначал какие-то сроки, давал 100%-ю гарантию, но денег так и не перечислял.

С началом весны терпение Юлии иссякло. Так и не увидев денег за квартиру и коммуналку, по которой уже скопился нешуточный долг, женщина в какой-то момент решила пробить имя своего квартиранта в интернете.

— Я ужаснулась. В интернете обнаружился целый сайт, посвященный деятельности Давида. На нем — негативные отзывы на деятельность его компаний и десятки постановлений на возбуждение исполнительного производства. Оказывается, мой жилец и его многочисленные фирмы задолжали сотням людей. И почему я раньше этого не увидела! Суммы, которые отображаются в судебных постановлениях, — разные: от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. По поиску можно найти и сообщения от владельцев коммерческой недвижимости, у которых этот человек арендовал помещения, но не платил.

После того как Юлия поняла, что ее обманывают, они с мужем решили действовать более жестко. На этой неделе супруги пришли в квартиру на Сурганова и поменяли там замки. Все это было сделано в присутствии консьержа и соседей. Чтобы потом не было никаких вопросов, весь процесс снимался на видео. Интересно, что сам квартирант поначалу присутствовал в квартире, а потом тихонько ушел по делам.

— Я поняла, что меня разводят. Давид делает вид, что он великий бизнесмен, открывает рестораны, проводит корпоративы, и денег у него безумно много. Но в итоге он просто живет в нашей квартире бесплатно. Кстати, консьерж говорит, что в подъезд постоянно приезжают какие-то люди, которым Давид что-то должен. Ищут его, спрашивают, где он находится.

При этом подавать на квартиранта в суд Юлия вряд ли будет.

— Учитывая то, скольким людям он должен, я только потрачу время, деньги и нервы. Да, правда на моей стороне, но что с того, что я буду 122-й в списке этого должника.

На сегодняшний момент в съемной квартире остаются вещи Давида: костюмы и коллекция запонок. На сообщение о прекращении пользования жильем в связи с неоплатой и истечением договора аренды Давид отреагировал как обычно: «Я на встрече, я перезвоню».

Так как неплательщик сейчас, скорее всего, ищет новую квартиру в Минске, Юлия хочет предостеречь арендодателей от сотрудничества с квартирантом Давидом.

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