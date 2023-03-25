Договоры с павианом

Договоры с павианом3
- Александр Невзоров
- 25.03.2023, 11:47
- 4,440
Надежд на «исцеление» Кремля больше нет ни у кого.
Путин, откровенно демонстрируя маниакальность, не оставляет выбора даже самым кротким и взвешенным политикам Запада.
Премьер Италии Джорджа Мелони, конечно, не самая «кроткая» девушка, но собой она обычно владеет. И ее абсолютный категоризм, ее ярость – это следствие понимания того, что Путин – одержимый. Надежд на «чудо», на его исцеление больше нет ни у кого.
То есть любые договоры с русским диктатором имеют смысла не больше, чем с павианом, больным бешенством.
Действительно, это существо не понимает ни аргументы, ни человеческую речь. Оно одержимо войной, убийствами и умножением горя.
А через пару лет, «подводя итоги» кошмара, политики будут орать еще громче, чем Джорджа.
Абсолютно все будут винить друг друга в преступной нерешительности, в том, что, имея возможность быстро и корректно «усыпить» спятившее кремлевское существо, – тянули, жеманничали и играли в сложную политику.
Александр Невзоров, t.me