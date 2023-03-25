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Минских школьников будут кормить пельменями и хот-догами

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  • 25.03.2023, 18:26
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Минских школьников будут кормить пельменями и хот-догами

А также куриными крылышками.

В Минске, на опыте двух школ и гимназии, совершенствуют систему горячего питания в ученических столовых, сообщает «Минск-Новости».

В четвертой четверти во всех школах Минска планируется предлагать ребятам пельмени, куриные крылышки и голени, рассыпчатые каши и хот-доги.

Директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич говорит, что «все эти новые блюда очень понравились детям».

- Однако упор делаем не только на включение новых блюд, но и на возможность выбора, чтобы ежедневно ученик мог отдать предпочтение одному из нескольких вариантов комплексов, - сказала Лукашевич.

А в будущем предполагается предоставлять на выбор три обеденных комплекса.

Сообщается, что оправдалось включение в меню припущенных овощей. На полдник давали зерненый творог с различными наполнителями. Ребятам понравилась фасоль в томатном соусе. Ну и само собой среди любимых блюд – макароны.

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