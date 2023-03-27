СМИ: ФСБ дали команду разобраться с Пригожиным 8 27.03.2023, 13:27

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Иосиф Пригожин

Росссийский продюссер оскорбительно высказывался о главе Кремля и его окружении.

Руководство ФСБ дало команду подчиненным «принять меры» после появления в интернете аудиозаписи разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова, пишут «Важные истории» со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Запись разговора Пригожина и Ахмедова подлинная, руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры», — рассказал собеседник.

Речь идет о записи перехваченного 1,5–2,5 месяца назад телефонного разговора, в ходе которого люди с голосами Пригожина и Ахмедова в течение получаса обсуждают войну в Украине, судьбу России и отношения чиновников из окружения президента РФ Владимира Путина.

В частности, человек с похожим на Пригожина голосом сказал Ахмедову, что глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель Росгвардии Виктор Золотов объединились, чтобы «снести» министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Потому что на кого-то надо списать (военные поражения. — прим.)», — объяснил человек с голосом Пригожина.

Также он назвал окружение Путина «кончеными тварями» и «преступниками», которые ведут себя «как боги». «У нас вариантов нет никаких… Даже если Путин о*****т [пойдет на крайние меры] и нажмет на „кнопку“… будущего в этом раскладе у нации ни **я [совсем] нет. То, что они страну про****и [потеряли], можешь даже не сомневаться», — отметил он.

Человек с голосом Ахмедова предрек установление фашизма и военной диктатуры в России. «Похоронил весь российский народ… и надолго. Когда мы от этого отмоемся? <…> Каждый день эта война сколько стоит? Столько крови пролито… Брат на брата… За что? Жили себе прекрасно. Неосвоенные края земли у нас по всей России, 86 субъектов… Бери и делай, создай условия», — сказал он, назвав Путина «сатаной», «пустышкой» и «закомплексованным лилипутом».

После публикации аудизопаси в Сети Пригожину пришлось оправдываться и опровергать подлинность разговора. «Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — сказал Пригожин.

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