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Польша добилась освобождения более 10 политзаключенных в Беларуси

  • 29.03.2023, 13:20
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Польша добилась освобождения более 10 политзаключенных в Беларуси
фото: charter97.org

Подробности рассказал замминистра иностранных дел страны.

Польше удалось добиться освобождения более 10 политзаключенных в Беларуси. Об этом в эфире «Польского радио» рассказал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски.

По словам Яблоньского, дипломатические методы в отношениях с Беларусью ненадежные, но Польша все же добивается некоторых успехов.

«Нам удалось достичь цели в случае даже более 10 человек. Я не хочу говорить о деталях этих дел, потому что каждый раз был индивидуальный подход. В случае таких переговоров надо быть осторожным. Самый большой успех — добиться освобождения политзаключенных. Я сейчас говорю о поляках, которые находятся в белорусских тюрьмах, потому что это для нас приоритет, но нам надо помнить, что по политическим мотивам осуждены в Беларуси более 1500 человек», — заявил Яблоньски.

В 2021 году Беларусь освободила трех активисток польского меньшинства. Они были высланы из Беларуси в Польшу. В марте 2022 года главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.

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