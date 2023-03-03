Здесь был Вася Ирина Халип

3.03.2023, 12:39

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Ирина Халип

Это все, что могут сказать нынешние силовики потомкам.

В Минске началось строительство нового здания ГУВД. Началось символично, в первый день весны, чтобы отечественная милиция цвела и наливалась, как первые листья. Дело нужное и своевременное, милиционеров в Минске (как и во всей Беларуси, впрочем) столько, что на имеющихся немаленьких площадях, разбросанных по всему городу, их разместить уже невозможно. Да и современного комфорта хочется – чтобы просторные кабинеты и коридоры, санузлы и актовые залы, стеклопакеты и приемные, пыточные и раздаточные.

Начинать строительство любого объекта – от коровника до дворца в Дроздах – у нас принято с помпой, перерезанием ленточки, произнесением пафосных речей о любви к родине и обязательным присутствием генералов, председателей исполкомов и священников. Вот и закладка первого кирпича для нового здания ГУВД превратилось в большой всенародный праздник: Кубраков, Барсуков, председатель горисполкома, подростки из военно-патриотического клуба «Орлята» и лицея МВД (детям как раз повезло – их с уроков сняли) и настоятель храма святителя Луки Симферопольского. Для пущей важности милиционеры решили заложить в будущее здание капсулу с посланием потомкам. Потомков обязали достать капсулу 4 марта 2067 года, в день празднования 150-летия белорусской милиции.

Послание положил в жестянку мальчик в милицейской форме, ученик лицея МВД, он же и запихал эту капсулу в специально прорезанную в какой-то картонной конструкции дырку. Потом министр внутренних дел Кубраков с начальником минского ГУВД Кухаревым сосредоточенно размазали строительный раствор мастерками по поверхности конструкции, имитируя начало строительства, после чего Кубраков в возвышенном порыве снял свои наручные часы и нацепил их на мальчика, пожелав ему стать генералом.

Не знаю, станет ли мальчик генералом, - всякое может быть. Но почему милицейское начальство так наивно верит, будто в 2067 году белорусы будут отмечать день милиции? Вероятнее всего, и слова-то такого в лексиконе белорусов уже не будет, не говоря уже о лукашенковских датах, хранить которые человеческая память не станет: в ее свойствах отсеивать лишнее и без всяких рефлексий от этого лишнего избавляться. Так что 4 марта 2067 года белорусы будут праздновать наступление весны, солнечный день, чей-то день рождения или просто конец рабочей недели: это будет пятница. Поводов для радости будет много, не сомневаюсь. Возможно, это будет последний день агитации перед парламентскими выборами, возможно, новый государственный праздник – день освобождения от диктатуры, к примеру, - но совершенно точно 4 марта 2067 года никто не станет праздновать день советско-лукашенковской милиции и тем более выковыривать какую-то ржавую фиговину из стены. Так что послание потомкам сотрудники минского ГУВД просто похоронили – под фанфары, аплодисменты ОМОНа и благословение батюшки.

И правильно сделали, что похоронили. В самом деле, подумайте: что может написать потомкам сегодняшний белорусский милиционер? Не из девяностых и даже не из начала нашего века, а сегодняшний – тот, который работал в милиции и в 2020 году, и теперь; тот, который не ушел, или тот, который пришел; тот, который участвует во всем происходящем сегодня. Пытаюсь представить возможные варианты послания потомкам от минской милиции образца 2023 года. «Бей змагаров, потомок, как бьем их мы, – не щадя дубинки своей». «Иди, внучек, в милицию служить – там сразу оружие дадут, право убивать, а потом еще и квартиру». «Знали бы вы, живущие через много лет, как нам было страшно, когда перед нами толпы отморозков с цветами и фонариками бродили туда-сюда по улицам и пели песни, но мы выстояли, мы их урыли со всеми их цветочками - ради вас, ради будущего!»

Хотя мне кажется, что если какой-нибудь арматурщик или каменщик из бригады ремонтников однажды через много лет полезет в дыру в стене, извлечет из нее ржавую жестянку, стряхнет пыль, откроет и извлечет оттуда пожелтевшую бумажку, он будет крайне удивлен. Потому что на той бумажке наверняка будет написано: «Здесь был Вася». Коротко и по существу. Потому что больше современным силовикам сказать потомкам нечего.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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