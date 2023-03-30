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«Кадыровцы в очень узких кругах обсуждают падение России»

  • 30.03.2023, 11:00
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«Кадыровцы в очень узких кругах обсуждают падение России»

Многие уже скупают недвижимость за границей, готовясь к бегству.

 Представитель добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в эфире Radio NV рассказал, критикуют ли в Чечне Кремль из-за агрессии против Украины и как готовятся к поражению России в войне.

«Факт того, что многие кадыровцы покупают недвижимость за пределами РФ — в Арабских странах, в Турции (очень большое количество недвижимости выкупают кадыровцы), уже свидетельствует о том, что они стоят на той точке зрения, что Россия рано или поздно падет и им придется куда-то убегать. Да, возможно [это обсуждают]. Но это делается в очень узких кругах и с очень доверенными людьми», — считает Белокиев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Radio NV заявил о существовании фонотеки с разговорами представителей российской элиты.

В конце марта в Сети появилась запись разговора двух человек, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина.

В разговоре они беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть, начав войну против Украины «про***ла все, про***ла страну».

Под критику попала вся верхушка российских властей. В частности, Пригожин и Ахмедов говорят о том, что силовой блок Кремля пытается списать провалы российской армии на главу Минобороны Сергея Шойгу.

Пригожин и Ахмедов в панике задают вопрос, что делать дальше. Крах путинского режима в разговоре они воспринимают как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в РФ. В частности, они прогнозируют «битвы опричников на кинжалах и кувалдах», подразумевая борьбу за власть боевиков Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Собеседники откровенно называют власть Кремля преступниками и обвиняют их в том, что они лишили страну будущего.

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