Российский миллиардер и Пригожин изощренно оскорбляют Путина с Медведевым: перехват разговора 4 26.03.2023, 8:23

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Элиты в РФ ненавидят «кремлевских лилипутов».

В сеть слили перехваченный украинской разведкой разговор музыкального продюсера певицы Валерии Иосифа Пригожина и сенатора от Ненецкого автономного округа в 2007-2009 годах, мультимиллиардера Фархада Ахмедова. Они говорили о нынешней политической «элите» и о том, что на самом деле из себя представляет Путин.

- Они могли, когда все шло в подъем. На энергоносители, когда цены были, и на них дождем сыпалось бабло. А вот когда трудная ситуация, они все проявили, что они никчемные, недееспособные, неразумные, неквалифицированные.

- Они оборзевшие. Вот в чем трагедия. Оборзевшие. Понимаешь?! - добавляет Иосиф Пригожин.

- Ничтожества. Они все будут сидеть, - говорит Ахмедов.

Ахмедов еще произносит тираду, которую ожидаешь услышать, скорее, от Навального, чем от миллиардера, сколотившего капитал в девяностые и нулевые:

- Столько лет, 22 года. Можно было бы страну сделать. А что мы построили, что сделали?! Медведев говорит, а у нас дрова, уголь не нужны, у нас всех газ. Нифига себе! В Туве 90% народа топит углем и дровами. Они вообще, как будто, не с того света. Подонки, просто подонки. И проливают кровь невинных людей.

- Да ему все по … И народ ему по …, - продолжает Ахмедов. - Он сатана. Он не рулил. Он всегда говорил, что ему писали. Из него создали героя, а в таких ситуациях он оказался тем, кем он сейчас есть. И вся его команда такая. Пустышка. Закомлексован и этот, и второй. Лилипуты. Недоросшие, закомплексованные. Все их ненавидят. Вопрос в том, чем это кончится и как все это разгребать потом?

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