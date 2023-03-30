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«На Военном также ездят, людей камнями обсыпают»

  • 30.03.2023, 11:47
«На Военном также ездят, людей камнями обсыпают»

Колонна тракторов устроила пыльную бурю в Барановичах.

В соцсетях появилось видео, как вечером 29 марта спецтехника коммунальных служб проводила уборку проезжей части на улице Царюка в Барановичах, пишет intex-press.by.

На кадрах видно, что после прохода тракторов, из-за клубов пыли, поднятых щетками, невозможно ничего увидеть.

«Неужели нельзя пустить впереди тракторов поливальную машину? Наверное руководству слабо додуматься. На дворе ХХI век», — написал автор ролика. 

А вот, что написали другие горожане и в комментариях:

«А вы давно видели «поливальную» машину в нашем городе??!!».

«На Военном также ездят, людей камнями обсыпают, а также и машины на парковках магазинов, битые стекла, кузова и бампера. А предъявить некому».

«Бывает, что городской автобус догонит такую колонну и не может обогнать. Потом опаздывает минут на 10».

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