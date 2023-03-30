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Видеофакт: Русских оккупантов заставляют носить амуницию, снятую с ликвидированных товарищей

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  • 30.03.2023, 14:50
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Видеофакт: Русских оккупантов заставляют носить амуницию, снятую с ликвидированных товарищей

На простреленных бронежилетах видны фамилии их бывших владельцев.

Командование войсками РФ, воюющими против Украины, не в состоянии обеспечить всех «мобиков» амуницией. Оккупантов буквально заставляют снимать форму с трупов своих ликвидированных товарищей.

В частности, командиры приказывают солдатам донашивать даже чьи-то окровавленные бронежилеты. Видео с признаниями военнослужащих РФ опубликовал Telegram-канал издания «Можем объяснить».

«Привезли вещи. Сказали зашить и постирать. Будем готовить к выдаче», – прокомментировал автор ролика.

На кадрах он показал форму российских военных, лежащую на земле. На одном из кителей даже видна нашивка с именем, по-видимому, уже ликвидированного оккупанта – Чесноков П. А.

В то же время другой оккупант держит в руках испачканный свежей кровью бронежилет, по виду которого и не скажешь, были ли в нем бронепластины.

«Вот, посмотрите, в каком он состоянии», – говорит голос за кадром.

Катушка ниток цвета хаки, которая лежит на форме, свидетельствует о том, что оккупанты спокойно выполнят приказ и вскоре эту амуницию будут надевать их товарищи.

«Скрытая мобилизация продолжается, обеспечение солдат становится все более плачевным. Теперь им приказали снимать окровавленные бронежилеты с погибших», – прокомментировало российское издание.

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