Россиянин пытался поджечь спецназ, пришедший штурмовать его квартиру 8 30.03.2023, 15:05

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Пенсионер писал антивоенные посты в соцсети «Одноклассники».

В городе Новомосковск Тульской области местные власти бросили спецназ на штурм квартиры, где проживает пожилой мужчина, подозреваемый в «дискредитации» российской армии – он публиковал антивоенные посты в соцсети «Одноклассники».

По данным телеграм-канала «Тула.ЭкстремиZм», впервые старик привлекался к уголовной ответственности за критику войны еще в мае прошлого года. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Однако мужчина не изменил принципам и остался при своем мнении. Более того, он начал угрожать полицейским, что в случае попытки повторного задержания, попытается убить хотя бы одного из них.

«Ментов предупредил: второй раз придете брать – будут жертвы. Сгорю, погибну я, но одного полицая прихвачу с собой», – написал он в соцсетях.

В итоге, когда силовики пришли второй раз арестовывать старика за новые антивоенные посты, он действительно оказал сопротивление. Утверждается, что мужчина облил себя и полицейских горючей жидкостью, после чего попытался поджечь.

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