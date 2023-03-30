Белорус должен возместить предприятию 59 тысяч рублей за «небрежное» отношение к работе 5 30.03.2023, 20:44

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Ему придется почти три года проработать бесплатно.

Средняя зарплата в Беларуси за февраль составила 1,7 тыс. рублей. Если герой нашего текста получает хотя бы столько, то ему придется почти три года проработать бесплатно, пишет «Онлайнер».

История из Чаусского района. Бывший директор предприятия «Сосновый бор г. Чаусы» по имени Г. должен возместить 59 тыс. ущерба, причиненного небрежным отношением к работе. Занимая должность руководителя, мужчина допустил падеж 117 голов крупного рогатого скота на ферме в агрогородке Волковичи.

Что значит небрежно относился к работе? Ответ можно найти в сообщении Генпрокуратуры:

«Он не принял необходимых мер:

по заготовке и приобретению достаточного количества кормов для КРС,

укомплектованию должности главного ветеринарного врача предприятия (должность была вакантна свыше 2 лет),

привлечению для лечения и обследования животных,

а также определению причин их падежа.

Кроме того, ответчик как директор не проконтролировал достоверность сведений, которые вносили заведующие молочно-товарными фермой и комплексом в отчеты о движении скота и птицы за январь — февраль 2021 года, что не позволило своевременно выявить непроизводительное выбытие КРС и принять меры по его предотвращению в дальнейшей работе животноводческих подразделений предприятия».

Решение о необходимости взыскать с Г. в пользу ОАО «Сосновый бор г. Чаусы» 59 тыс. рублей принял суд Чаусского района. Оно еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать.

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