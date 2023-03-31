Штрудель на тачанках 4 Александр Коваленко

31.03.2023, 15:14

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Александр Коваленко

Деградация российской армии демонстрирует себя во всей красе.

Осенью 2022 года в составе российских оккупационных войск (РОВ) и не только, но и сброда в составе 1АК и 2АК, стали появляться подразделения нового типа, которые грозно именовались «Шторм». Это грозное нечто было, по сути, подобием усиленной роты или недоделанной БТГр, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

На первый взгляд, казалось, что данные подразделения создаются в связи с планами РОВ сконцентрироваться исключительно на штурмовых действиях, по опыту приобретённому в 2022. На самом же деле ни о каком опыте речь не шла, поскольку доказано было БД, что РОВ не обучаемые.

Появление подразделений типа «Шторм» стало следствием нарастающего дефицита в российской армии техники, но не следствием проявления новаторства их сумрачного «гения». Это элемент безвыходности, в вопросах штатной комплектации БТГр, но не некий хитрый и коварный план.

Таким образом РОВ получили подразделение в виде недоделанной роты из 93 л/с или 3 МСВ, в комплекте с 10-11 ББМ (преимущественно БМП1/2), но нередко МТЛБ. Взвода танков 3-4 ед. Артиллерийского взвода в составе 122-мм САУ «Гвоздика» или 152-мм «Мста-Б».

Это «или» так же следствие нехватки 122-мм выстрелов, которых на удивление, оказалось на складах и центрах хранения в России меньше, чем 152-мм.

Так же в состав этого гомункулуса входил минометный взвод в виде трёх 120-мм минометов «Сани» и, иногда, взвод 82-мм минометов «Поднос».

Кроме того «Шторм» состоял из гранатометного взвода в составе 2 АГС-17, отделения ПТРК с ПТРК «Метис»/«Конкурс» (причём порою даже не «М») и огнеметного отделения в составе МТЛБ-БТР и, соответственно, 8 РПО-А «Шмель».

Звучит это всё эффектно, но на деле абсолютно не функционабельно и бесполезно.

Функционал подразделений «Шторм» был не новаторством, а тем, что слепили из того, что было и соответствующая эффективность с показателями стремящимися к нулю, их не заставила себя долго ждать. А всё потому, что когда ты неполноценную советскую кальку натягиваешь на условия современных БД...

Ну, получаешь ты в итоге, недоукомплектованный советский стандарт, через заднее место «усовершенствованный» в период существования РФ, но абсолютно не применимый в современных войнах. Но главное не это, а то, что появление этих гомункулусов стал следствием невозможности комплектации.

С учётом того, что у РОВ ситуация с штатной комплектацией подразделений ухудшается с каждым днём, не удивлюсь, что скоро появится подразделение «Штурм», ну или «Штрудель». На Т-54/55 и «тачанках».

Деградация РОВ продолжается во всей красе демонстрируя себя.

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