Лукашенко: Здравоохранение Беларуси встряхнем так, что пыль посыплется 12 31.03.2023, 18:09

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Диктатор анонсировал репрессии среди медиков в регионах.

Александр Лукашенко 31 марта рассказал, что здравоохранение в ближайшее время встряхнут так, что «пыль посыплется». Об этом сообщает БелТА.

— Здравоохранение Беларуси в ближайшее время встряхнем так, что пыль посыплется, — сказал он. - Я знаю, что некоторые начальники в Минздраве, главврачи и другие наши светила умеют вертеться вокруг начальников. Но я наведу порядок. Если кто-то из руководства неисправимо болен, будем лечить. Но без портфелей, — сказал он.

Прежде всего речь шла об учреждениях здравоохранения в районах.

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