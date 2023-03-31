Лукашенко: Здравоохранение Беларуси встряхнем так, что пыль посыплется

Лукашенко: Здравоохранение Беларуси встряхнем так, что пыль посыплется12
- 31.03.2023, 18:09
- 3,664
Диктатор анонсировал репрессии среди медиков в регионах.
Александр Лукашенко 31 марта рассказал, что здравоохранение в ближайшее время встряхнут так, что «пыль посыплется». Об этом сообщает БелТА.
— Здравоохранение Беларуси в ближайшее время встряхнем так, что пыль посыплется, — сказал он. - Я знаю, что некоторые начальники в Минздраве, главврачи и другие наши светила умеют вертеться вокруг начальников. Но я наведу порядок. Если кто-то из руководства неисправимо болен, будем лечить. Но без портфелей, — сказал он.
Прежде всего речь шла об учреждениях здравоохранения в районах.