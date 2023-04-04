Twitter изменил логотип на изображение собаки 3 4.04.2023, 7:54

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После этого стоимость Dogecoin на бирже Binance выросла на 30%.

Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что вскоре стоимость Dogecoin выросла на целых 30% после того, как ее логотип появился на главной странице социальной сети. Dogecoin вырос с 7,7 цента до 10,2 цента после обноаления. Тег Doge также стал популярным в Twitter.

Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что ещё когда он только задумывался о приобретении какой-нибудь соцсети один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

Напомним, недавно были уволены около 200 сотрудников Twitter или около 10% от тех почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.

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