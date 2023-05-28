Что случится, если остаться на Минском море с палаткой на ночь? 19 28.05.2023, 9:30

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Белоруска провела смелый эксперимент.

Через этот спор точно проходит любая компания друзей. Одна часть каждые теплые выходные предлагает отправиться в поход с палатками, другая — упорно из года в год от этого отказывается. Потому что зачем спать на земле, если придумали дома? А как мыться? А комары? А холод? А вдруг дикие звери? Если вы во второй категории, то точно придумаете еще с десяток причин, почему это четкое нет. Но если ты журналист, эти доводы перестают действовать.

Журналисты onliner.by решили поставить эксперимент и отправить в поход того, кто до этого видел палатку только на рынке.

О своем смелом эксперименте рассказала Дарья Коско — дальняя родственница «принцессы на горошине» (может уснуть только в полной тишине и темноте). Физическая выносливость стремится к 5%:

— Задачу сходить на один день в поход с палатками я восприняла примерно как участие в программе «Последний герой». Из плюсов — никаких опасных джунглей, из минусов — команда поддержки тоже не предполагалась. Сначала был вариант поставить палатку прямо во дворе дома, чтобы насладиться природой с доступом к цивилизации. Но в домовой чат и так приходит по 500+ сообщений в день, такой инфоповод вывел бы из строя все системы.

Поэтому пришлось покинуть пределы Минска. Но так, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств до дома можно было бы добраться и пешком. Это же поход, в конце концов! Любимое место лебедей на Свислочи — возле моста по дороге к Минскому морю — на день превратилось в стоянку походников. Да, мы знаем, что этот участок — не совсем Минское море. Но в обиходе минчане продолжают называть его между собой именно так. Присоединяемся к городским традициям.

В дорогу меня собирали как в настоящую экспедицию — всем офисом. Когда я увидела количество вещей, подумала, что эксперимент был только прикрытием: меня хотят отправить жить на природу навсегда. Палатка, коврики, спальники, мангал, решетка, газовая плитка, котелок, стол и стулья, туристический нож. Даже репеллент заботливо сложили. Лично я взяла бы в дорогу только палатку и хорошее настроение — как в бардовских песнях.

Все, кто узнавал о затее, мрачно качали головами и выдавали задумчивое: рано… Но, извините, если днем в майке жарко, ночью в теплой одежде и спальнике тоже должно быть тепло. Именно так рассуждают люди, которые активно ставят таким развлечениям лайки в соцсетях и дизлайки в реальной жизни.

План был надежным, как швейцарские часы: поехать на природу после конца рабочего дня и вернуться до начала следующего. В будний день проще забрать себе лавры единственного кемпера на водоеме. Если честно, то в выходные это тоже было бы не слишком сложно — для установки палаток чаще выбирают более уединенные места. Но на табличке с правилами поведения на пляже никаких запретов на создание условий для рая с милым (и в шалаше, и в палатке) не было. Специально проверила.

Лицо таксиста выражало всю скорбь мира, когда он увидел количество вещей, которые нужно погрузить в его машину.

— Вы что, в поход?

— Ага!

— В мае?

— Да!

— Ну я-я-ясно, — дальше разговор с безрассудными пассажирами он решил не продолжать.

В 7 вечера на пляже немноголюдно. Есть пару компаний, но в основном просто прогуливаются пары и семьи. Так что занять столик можно без проблем. Но мы абсолютно автономны — никакой зависимости от пляжного оборудования.

Дальше у тех, кто ходит в походы давно, может возникнуть желание комментировать каждое действие, как в футболе. Да куда ты ее ставишь! Прутья не в ту сторону выгибаются! Что это за узел, тьфу! Понимаю. Но рассказывать буду правду и ничего кроме правды. Даже тот момент, где случайно зарядила себе по лбу.

Где ставить палатку? Естественно, в самом красивом месте — на берегу. В одном метре от воды: чтобы сократить шансы спросонья упасть в воду, но получить лучший вид на рассвет. Спойлер: с первым все получилось, а вот со вторым — нет. Опытным путем выяснилось, что закат и рассвет с одной стороны бывают только в фантазиях инстаграм-блогеров (и моих).

Чехол для палатки выглядит совсем небольшим. Неужели там есть 5-е измерение, как в сумочке у Гермионы? Так, в конструкции как минимум нет никаких винтиков и гаек — это уже хорошая новость. Первая попытка расстелить основу заканчивается провалом. Но кто ж знал, что на землю надо класть не белую ткань, а водонепроницаемую черную.

Дальше — дуги. Долго пытаюсь продеть их через специальные кольца, позже оказывается, что их можно просто защелкнуть. Что ж, эти 20 минут мне никто уже не вернет, но опыт бесценен.

— Куда вы их пихаете?! Вы ж так палатку никогда не поднимете! Я смотрю-смотрю и просто не выдержал уже, — комментирует ситуацию взрослый мужчина с соседней скамейки.

— Извините, у нас челлендж. Я все должна собрать сама, без подсказок, — оставляю его размышлять над тем, что же такое челлендж, — и продолжаю сражаться с конструкцией в одиночку.

Нами же провозглашенные правила не запрещают использовать YouTube. Поэтому благодаря видео выясняется, что нужно сначала поставить дуги, а уже потом закрепить на них ткань. Собрать конструкцию получается не с первого раза. И не с пятого. И даже не с восьмого. Палящее закатное солнце только сбивает. Кажется, еще чуть-чуть — и вместо палатки я точно начну возводить шалаш.

Но конструкцию наконец венчает победный бантик. Накрываем все тентом и переходим к новому этапу испытания на прочность. Как закрепить палатку? Каждому колышку нужно найти его место в жизни. Знатоки, поправьте, если для их обозначения есть отдельное слово. Веревку уже решаю не использовать: день безветренный — никаких намеков, что палатку может унести, как домик Элли из «Волшебника Изумрудного города», нет. Получившуюся конструкцию вряд ли можно было бы отправить на туристический смотр, но галочка напротив пункта «самостоятельно поставить палатку» все равно есть.

После трудной работы время подумать о вознаграждении — вкусном ужине на закате. Делать шашлыки я уже училась, так что с мангалом справляюсь почти быстро. Правда, разжечь настоящий огонь оказывается сложнее, чем огонь любви. Колдую долго. Не знаю, должна ли уходить за раз бутылка розжига, но ради колбасок на гриле я готова пойти и не на такие растраты.

Наступает момент истинного триумфа! Небольшая передышка перед самой волнующей частью похода.

Начинаю обустраиваться на ночлег. Коврики, словно в сговоре, не хотят раскрываться. Приходится ловить их по очереди и закреплять всеми подручными средствами. В спальном мешке сама себе напоминаю то ли гусеницу, то ли сардельку. Но главное — успеваю полностью разложиться до заката. В темноте я бы сдалась сразу. Без раздумий.

С наступлением темноты людей становится значительно меньше. Как и градусов на улице. Так что пора занимать место в жилище. Первое время в палатке даже жарко. Все, кто слышал о походе, больше всего пугали комарами-кровопийцами. Но сработал то ли репеллент, то ли москитная сетка на входе в палатку — они совсем не беспокоили.

Как оказалось, опасаться нужно было совсем другого. Источником проблем становится развеселая компания по соседству, которая любит шансон и выворачивать душу максимально громко.

Еще одно упущение — отсутствие подушек. Что ж, буду знать, что спать на плоской земле — сомнительное наслаждение. В остальном достаточно комфортно: спальный мешок мягкий, так что вполне получается свернуться уютным калачиком. Но полноценной ночевки не выходит. Ожидание: на природе рано утром будит солнце и пение птиц. Реальность: так и не дает уснуть Михаил Круг.

И холод. Но не ветер северный, а влажность. Объективно, размещать палатку прямо у воды — не самая гениальная идея. А делать это в мае — вдвойне не самая гениальная.

Краткое резюме человека неприспособленного. Уровень дискомфорта есть, но при правильной подготовке его можно минимизировать. В помощь — качественные коврики, теплые спальники, подушки (!), репеллент и термобелье. Разобраться с установкой палатки сможет любой, даже тот, кто не оканчивал факультет палатковедения. А природа особенно прекрасна, когда принадлежит только тебе.

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