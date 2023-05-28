Что можно попробовать на минских стритфуд-улицах 2 28.05.2023, 19:53

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Обзор с ценами на этот сезон.

С устойчивым приходом тепла сезон отдыха на свежем воздухе можно считать открытым. А значит, белорусы рванут на популярные уличные фудкорты, чтобы попробовать блюда из фудтраков. Myfin.by прошелся по главным стритфуд-локациям Минска и узнал, чем можно перекусить, а также сравнил цены.

«Лучшая улица»

Адрес: проспект Независимости, 95, к. 16, территория часового завода «Луч».

Время работы: понедельник-четверг с 13.00 до 23.00, пятница-воскресенье — с 12.00 до 23.00.

Самая молодая локация, которая открылась в прошлом году, в этом сезоне сменила оператора. Теперь здесь заправляет команда фестиваля Vulitsa Ezha. В 16 фудтраках готовят бургеры, блины, пиццу, чебуреки, картошечку, а также тайские, грузинские, чешские блюда. Что по ценам?

Неаполитанскую пиццу весом от 380 до 500 граммов предлагают за 10−25 рублей. В соседнем чешском траке «Шалёны Кныр» — сытное мясное меню: хот-доги от 8 рублей, сеты с колбасками и картошкой фри — от 12 рублей, с ребрами и рулькой — 35 рублей. Грузинский ларек «Сулугуни» готовит блюда с одноименным сыром по цене от 7 до 15 рублей.

Большой выбор в точке с мексиканской едой: лепешки-кесадильи — 10−12 рублей, тако сеты с фасолью, овощами и разными видами мяса — 15−18 рублей, буррито — 15−22 рубля, салаты по 9 рублей.

Трак BlinBlinskiy кормит крепами по 15 рублей, можно выбрать начинку с национальным уклоном — норвежскую, французскую, аргентинскую и прочие. Wings&Ribs специализируются на глазированных крылышках и ребрышках: порция ребер среднего размера стоит 41,9 рубля, крыльев — 27,9.

Азиатский стритфуд представлен поке, роллами, супом том ям и лапшой пад тай — все в пределах 12−15,9 рубля. Есть на площадке и польская кухня: пероги с курицей и грибами, говядиной и копченым сыром, творогом и картофелем можно попробовать за 9,9−11,5 рубля или взять большой микс за 11,9. Еще одна любопытная точка — «ЧебурекМи»: в меню более 10 вариаций, популярный чебурек с говядиной и свининой стоит 6,5 рубля, необычный пицца-чебурек — 7,5, элитный с мраморной говядиной — 9, сладкий бананово-шоколадный — 6 рублей.

Лоток Bulba Frites предлагает картофельные кульки с разными наполнителями (мясо, креветки, сыр, соусы) по цене от 7 до 19 рублей. Есть еще точка с сэндвичами на багете (8,7−12,9 рубля) и хэшбраунами (11,9−12,9 рубля). Если хочется сладкого, берем круассан за 6 рублей или жареное мороженое за 8.

Из летних напитков на «Лучшей улице» представлены лимонады (5−8 рублей), холодные кофейные напитки (6,5−8 рублей), квас (3 рубля), морсы (4 рубля), молочные коктейли (6−7 рублей), смузи (14 рублей).

«Лидбир Двор»

Адрес: улица Кульман, 1/8.

Время работы: воскресенье-четверг — 12.00−00.00, пятница-суббота — 12.00−02.00.

Этот фудкорт работает круглогодично, однако летом здесь особенно весело: почти каждый день есть какая-то развлекательная программа. Здесь расположились около 20 домиков с едой, есть точки с алкоголем и кальяном.

Часть фудтраков аналогична тем, что работают на «Лучшей улице» (пероги, картошка, блины, мексиканская еда). Соответственно, ассортимент и цены там повторяются. Смотрим, что продают в других местах. «На вiна!» предлагает хот-доги от 6 до 11 рублей. В Unicorn делают несладкие вафельные рожки — с мясом, тунцом, сыром (14−17 рублей).

Mad Grill готовит еду на огне: 100-граммовая порция ребер обойдется в 9,5 рубля, колбасок — 8,5, куриных крыльев — 6. Еще одна точка с мясной едой — «Пiльна Вiльня»: драники от 9 рублей, сеты с колбасками — от 14, хадуны — от 12. В паре мест делают бургеры по 18 рублей. Еще мы обнаружили сэндвичи по 12−13 и лапшу вок по 12,5−16 рублей.

В «Супкультуре» разливают по вафельным стаканчикам четыре вида супов (сырный, грибной, мексиканский и суп дня), цена — 7,5−8 рубля. Пиццу диаметром 28 см можно отведать за 11−27 рублей.

Цены на летние напитки примерно такие же, как на «Лучшей улице». Отметим безалкогольные коктейли (за 6 рублей можно выпить пинаколаду или «Голубую лагуну»), а также большой выбор лимонадов за доступные 5 рублей.

«Песочница»

Адрес: улица Куйбышева, 45.

Время работы: ежедневно — 12.00−23.00.

Состав фудтраков в этом сезоне более-менее прежний, обновились зоны отдыха, появился коворкинг под открытым небом. Фишка «Песочницы» — сеты по фиксированной цене — в этом году она составляет 14 рублей. Что входит в сеты? Например, бедро цыпленка на углях с деревенским картофелем и овощами гриль, или бургер с картошкой фри и маринованным огурчиком, или два блинчика с разными начинками плюс сладкая кукуруза.

Некоторые точки в «Песочнице» пересекаются с другими площадками, но есть и особенные. Так, здесь можно попробовать чешский трдельник — ароматную трубочку со сладким наполнителем (от 5 рублей), домашнюю пасту за 7,5 рубля, драники в разных вариациях по 7−10 рублей, бельгийские вафли — сладкие и несладкие, с разными начинками (10−14 рублей). На десерт — итальянское мороженое (3,5 рубля за шарик).

Летние напитки в «Песочнице» дешевле, чем в других местах: лимонады — 4−5,5 рубля, кофейные напитки — 5,9−7 рублей, смузи — 6 рублей.

Октябрьская улица

Добавим эту локацию бонусом, потому что на ней тоже немало точек с уличной едой и столиков под открытым небом. В кофейне Moby Dick можно перекусить круассаном за 7−8 рублей или сэндвичем за 9−11. Есть несколько точек с шаурмой по 10 рублей за среднюю порцию. Трак Sabroso предлагает латинобургеры от 9,99 до 19,9 рубля, «Лаўка» — сэндвичи от 9 до 15,5 рубля, «Блiнцы» — блинчики с начинками от 7 до 14,5.

На Октябрьской много хороших кофеен, поэтому здесь большой выбор интересных холодных напитков. Например, можно взять кофейный лимонад, модный бамбл или матчу-тоник. Средняя цена напитков — 6−7 рублей.

Резюме

Самый большой выбор блюд — на «Лучшей улице» и «Лидбир Дворе» (на последнем еще и «взрослый» ассортимент напитков). В «Песочнице» — готовые сеты по 14 рублей и сложившийся приятный вайб, на Октябрьской — любопытные авторские напитки. Везде есть еда для мясоедов и вегетарианцев, мороженое и другие десерты.

Цены во всех локациях примерно одинаковые. В среднем комплект «одно блюдо плюс напиток» обойдется в 20 рублей. Летний хит — эспрессо-тоник — дешевле всего в «Песочнице», дороже — на Октябрьской.

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