Минчанин брал предоплату за мебель и ничего не делал 30.05.2023, 10:23

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Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

В Минске задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, он брал предоплату за мебель, но ничего не делал, рассказали в МВД.

«Он заключал с клиентами договоры, используя данные знакомых индивидуальных предпринимателей. Брал 50% предоплаты, однако в указанные сроки обязательства не выполнял», — сообщили в милиции.

Мужчина сообщал клиентам о проблемах с изготовлением продукции, а полученные деньги тратил. По принципу пирамиды часть средств от новых заказчиков использовал для возврата предоплаты тем клиентам, которые обращались в милицию.

Известно о девяти потерпевших. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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