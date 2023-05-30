«Новый бы стоил в два раза дороже» 5 30.05.2023, 11:24

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фото: realt

Как белорус переделал старый бабушкин дом в Ратомке.

«Строители сказали, что старую хату дешевле снести, чем ремонтировать, но мои расчеты говорили об обратном», — рассказывает Тимофей, получивший по наследству бабушкин дом в Ратомке.

Журналисты realt.by рассказали, как изменился дом снаружи и внутри, и какие сюрпризы ожидали героя репортажа во время ремонта.

Бабулин дом

Дом Тимофею достался по наследству от бабушки, ему уже более 70 лет. Он нестандартный, от классической деревенской хаты отличается размерами и формами — 10×10 метров, практически квадрат, потолками под три метра, с огромным чердаком под двускатной крышей и замысловатым оформлением фронтонов.

До ремонта, впрочем, он больше ничем не выделялся в старой застройке Ратомки — старая вагонка на фасаде, окна в деревянных рамах, шифер и удобства во дворе.

Современным критериям комфорта он не соответствовал, и снаружи, и внутри требовался ремонт.

— Первые строители, которых мы позвали оценить состояние и посчитать стоимость ремонта, только взглянув на дом сказали, что его дешевле снести, а на его месте построить новый, — рассказывает Тимофей. — При этом они только за снос и вывоз строительного мусора с участка запросили 10 тысяч долларов. Строительство нового дома без чистовой отделки на подготовленной площадке, ровной и подсыпанной, обошлось бы порядка 600 долларов за квадрат. То есть, нужно иметь порядка 70 тысяч долларов, чтобы получить такой дом с таким же уровнем отделки на 100 квадратов.

Но нашлась другая строительная компания, которая убедила владельца в том, что старому дому нужно дать шанс, что он вполне пригоден для реконструкции и модернизации.

— Мы осмотрели его со всех сторон, сняли вагонку и внутреннюю отделку в некоторых местах и стало понятно, что деревянный сруб жив, в хорошем состоянии, — говорит Антон Янушковский, сооснователь компании Belstroyka PRO. — Дом стоит на мощном высоком фундаменте, вокруг бетонная отмостка с водоотведением, так что даже нижние венцы сруба отлично сохранились.

Объем работ

Фронт работ предстояло выполнить не малый. Во-первых, необходимо было поработать над внешностью дома: дать ему новый современный фасад, установить современные окна, заменить шифер на современную надежную кровлю. Во-вторых, сделать перепланировку внутри, заменить полы, отделку стен и потолка. И в третьих — сделать жилье комфортным, а это значит заменить проводку, провести газовое отопление, оборудовать санузел.

Первым делом был изготовлен эскизный проект внешнего вида дома. Фасад решено было сделать вентилируемым, с утеплением. Для этого применили плиты ЦСП, скомбинированные с лиственничным планкеном.

Окна выбрали ПВХ с ламинацией профиля в графитовый цвет, который идеально сочетается с черной металлочерепицей и подшивой кровли. Стоит отметить, что в будущей гостиной оконный проем расширили до пола — здесь установлены окна в пол, через которые можно будет выйти на будущую террасу со стороны заднего двора.

Внутри, чтобы сделать перепланировку, некоторые внутренние стены частично убрали, а там где нужно — смонтировали каркасные.

— Мастера, которые расширяли проемы и выпиливали куски бревен, удивлялись — дом старый, собран на совесть, на нагеля, — рассказывает Тимофей. — И дерево крепкое, смолистое — намучились, пока пилили, не одну цепь у бензопилы «убили».

У входа раньше располагалась веранда с большим длинным окном. Так как на ее месте планировалось организовать помещение топочной, то бывший оконный проем заделали на манер каркасной стены — установили деревянные стойки, между ними заложили утеплитель и закрыли мембраной (отметим, что ветро-, гидрозащитная мембрана закрывает утепленные стены по всему периметру дома).

Итоговая планировка такая: от входа попадаем в прихожую, из нее направо — котельная-постирочная, налево — небольшая спальня, прямо — еще две спальни, кухня-гостиная и раздельный санузел. Под домом сохранили бетонный погреб — он довольно большой, высокий, сухой.

Нюансы старого дома

В процессе реконструкции не обошлось без сюрпризов. Больше всего проблем принесла крыша. По задумке, строителям необходимо было снять шифер и старую обрешетку, усилить старую стропильную систему, добавив несколько новых стропил, и выровнять плоскости под металлическую кровлю. Однако вскрытие показало, что вода с крыши все же немного затекала под кровлю и со временем бревно-мауэрлат, на которое опираются стропила, сгнило. В итоге решили полностью заменить стропильную систему и мауэрлат. Это, соответственно, вылилось в дополнительные расходы. Пространства под крышей, кстати, столько, что можно там обустроить еще несколько комнат. Но пока это просто большой чердак.

— Про второй этаж думали, но мы с супругой пока вдвоем живем, места нам хватит и на первом этаже, — объясняет Тимофей. — Если появится необходимость, тогда и сделаем — в нашей прихожей запросто станет лестница. По опыту своих родителей знаем, что второй этаж, после того как разъедутся дети, никому не нужен, пустует. Так что зачем он, если и так есть на что потратить деньги.

Внутри тоже ждал сюрприз. Сняв старые обои и штукатурку в одной из комнат выяснилось, что в доме был пожар — еще в 70-х годах прошлого века. Его, видно, быстро потушили, и бревна обгорели лишь поверхностно. Там, где это было необходимо, обгоревшие части вырезали, а где-то просто зачистили.

Деревянные стены решили спрятать под гипсокартоном, под который предварительно собрали каркас, чтобы выровнять плоскости стен. Тимофей говорит, что потом планируются обои и покраска. Некоторые стены уже обшиты имитацией бруса. Под новой обшивкой по всему дому разведена новая электропроводка.

Старые деревянные полы по лагам решили заменить полностью. Уровень нового пола нужно было поднять, поэтому внутрь вручную засыпали самосвал песка, утрамбовали его. Поверх уложили пеноплекс, сетку и сделали цементно-песчаную стяжку с теплым водяным полом. В последствии на нее ляжет плитка и ламинат.

Результат трудов

Потолки получились очень высокими. Даже с учетом того, что высоту немного «съедят» натяжные потолки, высота будет около трех метров.

Водопровод запитан от скважины. С другой стороны организовали септик. Отапливаться дом будет газовым котлом — его осталось только подсоединить к газопроводу. Таким образом теперь дом полностью отвечает современным понятиям о комфорте.

— Реконструкция обошлась дешевле, чем строительство нового дома — примерно в два раза, — говорит Тимофей. — В основную стоимость, 35 тысяч долларов, включены пиломатериалы, кровля и комплектующие, фасадные материалы, окна, полы, теплый пол, утепление, отделка, электрика, внутренняя разводка водопровода и канализации. Септик и котел в эту стоимость не входят. Новостройка, конечно, имеет свои преимущества — можно выбрать любой проект, сделать какую угодно планировку. С реконструкцией сложнее, так как ты ограничен имеющимися размерами, несущими перегородками, вырезанными оконными проемами. Но результат все равно радует — мы получили дом со стильным фасадом, теплыми деревянными стенами и всеми удобствами и комфортом загородного дома.

Мы договорились с Тимофеем, что он обязательно пригласит нас в гости, когда будет готова чистовая отделка.

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