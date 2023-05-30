В семье брестской пустельги вылупились первые птенцы 30.05.2023, 21:41

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За их жизнью можно наблюдать онлайн.

Утром 30 мая в семье брестской пустельги вылупились первые птенцы, сообщает телеграм-канал «Дзікая прырода побач».

«Теперь самцу придется приложить усилия, чтобы прокормить свою большую семью. Пока есть два птенца, скоро ждем остальных», — говорится в сообщении.

За брестскими птицами можно следить онлайн. Это уже 14-й сезон реалити-шоу о семейной жизни сокола-пустельги. Впервые камеру в гнезде, расположенном в одном из домов Бреста, установили в 2010 году.

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