Беларусь и Пакистан отменяют визы5
- 30.05.2023, 22:29
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Но не для всех.
Беларусь и Пакистан отменяют визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров в Исламабаде с главой внешнеполитического ведомства Пакистана, передает БелТА.
Глава МИД Беларуси подчеркнул, что подписание визового соглашения стало «важным итогом визита».
— Думаю, не нужно объяснять, что это документ, который красноречиво говорит о высоком уровне доверия между нашими странами, — сказал Сергей Алейник.
Кроме того во время встречи стороны обсудили «весь спектр взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике и других сферах», подписали меморандум о взаимопонимании между белорусским и пакистанским институтами стратегических исследований.