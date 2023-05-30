закрыть
31 мая 2023, среда, 0:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь и Пакистан отменяют визы

5
  • 30.05.2023, 22:29
  • 2,796
Беларусь и Пакистан отменяют визы

Но не для всех.

Беларусь и Пакистан отменяют визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров в Исламабаде с главой внешнеполитического ведомства Пакистана, передает БелТА.

Глава МИД Беларуси подчеркнул, что подписание визового соглашения стало «важным итогом визита».

— Думаю, не нужно объяснять, что это документ, который красноречиво говорит о высоком уровне доверия между нашими странами, — сказал Сергей Алейник.

Кроме того во время встречи стороны обсудили «весь спектр взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике и других сферах», подписали меморандум о взаимопонимании между белорусским и пакистанским институтами стратегических исследований.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда