Беларусь и Пакистан отменяют визы 5 30.05.2023, 22:29

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Но не для всех.

Беларусь и Пакистан отменяют визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров в Исламабаде с главой внешнеполитического ведомства Пакистана, передает БелТА.

Глава МИД Беларуси подчеркнул, что подписание визового соглашения стало «важным итогом визита».

— Думаю, не нужно объяснять, что это документ, который красноречиво говорит о высоком уровне доверия между нашими странами, — сказал Сергей Алейник.

Кроме того во время встречи стороны обсудили «весь спектр взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике и других сферах», подписали меморандум о взаимопонимании между белорусским и пакистанским институтами стратегических исследований.

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