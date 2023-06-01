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В Минск приехали российские пранкеры, опозорившие Лукашенко на весь мир

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  • 1.06.2023, 18:03
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В Минск приехали российские пранкеры, опозорившие Лукашенко на весь мир

Диктатор был в бешенстве.

В Минск приехали российские блогеры-пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) – авторы нашумевшего розыгрыша диктатора Александра Лукашенко.

Пранкеров, которых подозревают в работе на ФСБ РФ, свозили в ГУБОПиК и на интервью к белорусскому пропагандисту Марату Маркову.

Как сообщал Charter97.org, в июне 2014 года пранкер Vovan222 дозвонился Александру Лукашенко от имени сына бежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как следует из аудиозаписи телефонного разговора, речь шла о предоставлении Януковичу убежища в Беларуси. За помощь пранкер от имени Януковича предложил Лукашенко золотой батон.

Charter97.org · Лукашенко стал жертвой розыгрыша?

Политический контекст беседы-шутки нанес тогда ущерб репутации узурпатора.

По факту розыгрыша диктатор велел найти и наказать разыгравшего его хулигана. При этом он потребовал отправить его «на заготовку кормов». Лукашенко предупредил тогда подчиненных, что если этого не произойдет, то на полевые работы отправятся главы КГБ и его администрации. После розыгрыша Лукашенко уволил свою помощницу Наталью Петкевич.

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