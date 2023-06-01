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Лионель Месси уйдет из «ПСЖ»

  • 1.06.2023, 18:19
Лионель Месси уйдет из «ПСЖ»
Лионель Месси

Контракт аргентинца с французским клубом истекает летом 2023 года.

Лионель Месси покинет французский клуб «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона 2022/2023. Как сообщает Reuters, об этом заявил главный тренер команды Кристоф Гальтье.

«Мне посчастливилось тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против „Клермона“ будет последним для него на „Парк де Пренс“», — заявил Гальтье.

Матч «ПСЖ» с «Клермоном» состоится 3 июня.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Предполагается, что футболист может вернуться в «Барселону», перейти в один из клубов Саудовской Аравии или уехать в американскую лигу.

Лионель Месси — один из лучших футболистов в истории. В составе сборной Аргентины в 2022 году он стал чемпионом мира. Месси четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, 10 раз — в чемпионате Испании, дважды — в чемпионате Франции. Он также является обладателем Кубка Америки.

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