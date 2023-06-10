Как «прокачать» боковые кнопки на смартфоне: уникальная функция, о которой мало кто знает 1 10.06.2023, 12:41

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Несмотря на то, что сегодня мы главным образом взаимодействуем с мобильными гаджетами через сенсорный экран, производители не спешат избавляться от физических кнопок. К ним относится кнопка питания, необходимая для включения, выключения или перезагрузки устройства, а также качелька, которая предназначена для регулировки громкости.

Возможно, вы будете удивлены узнать, но функциональность боковых кнопок на смартфоне этим не ограничивается. Их можно «прокачать», заставив не только менять громкость, но и выполнять другие полезные действия, пишет unian.net.

Как настроить боковую клавишу на смартфоне

Переназначение боковых кнопок на желаемые вами действие может варьироваться в зависимости от модели и Android-оболочки вашего смартфона. Однако, в большинстве случаев, вы можете выполнить следующие шаги:

Идем в настройки Андроид.

Ищем раздел «Расширенные настройки».

Открываем вкладку «Функции жестов».

Здесь вы найдете действия, которые можно назначить на кнопки регулировки громкости. Например, смартфоны Xiaomi предлагают использовать одну из них для запуска камеры на заблокированном экране или для создания скриншота,

Также клавиши регулировки громкости могут иметь специальные функции в отдельных приложениях. Например, их можно использовать в качестве кнопок для отключения или отложения будильника.

Запустите приложение будильника на смартфоне.

В настройках перейдите в раздел «Дополнительные настройки будильников» → «Функция боковых кнопок».

Выберите один из трех вариантов на выбор: «Нет», «Отложить» или «Отключить».

При выборе первого нажатие кнопки громкости во время срабатывания будильника ни к чему не приведет. При втором сценарии сигнал будет отложен на несколько минут, при третьем – смартфон прекратит вас будить и оставит в покое.

Приложение «Камера» предлагает еще больше настроек для боковых кнопок. Вы можете назначить фотографирование, приближение или использование таймера для отложенной съемки по нажатию на одну из кнопок громкости.

Запустите приложение «Камера».

В настройках перейдите в раздел «Функция кнопок громкости».

Выберите желаемое действие или отключите его.

Кому это будет полезно? Во-первых, тем, кто испытывает неудобства от сенсорного управления. Во-вторых, тем, кто хочет фотографировать зимой, не снимая перчатки. Заметьте, что запуск камеры также возможен с заблокированного экрана нажатием на клавишу громкости.

К слову, если стандартные функции не вызвали у вас энтузиазма, с помощью специальных приложений можно назначить практически любое действие на нажатие клавиш громкости. От запуска диктофона и регулировании яркости экрана до отправки сообщений.

Отметим, что в айфонах похожий функционал реализован через постукивание по задней крышке, которая впервые появилась в iOS 14.

В то же время, если верить слухам, в iPhone 15 появится программируемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов. Предполагается, что пользователь сможет сам выбрать действие по ее нажатию: например, запуск камеры, создание скриншота или видеозапись экрана.

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