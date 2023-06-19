На белорусской границе зачитали обращение полка Калиновского 7 19.06.2023, 21:03

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В полку призвали белорусских военных не выполнять преступные приказы.

На всех пограничных переходах Украины с Беларусью прозвучало обращение полка Калиновского к белорусским силовикам. Об этом 19 июня сообщили в ПКК.

«У этой власти и ее обслуги нет будущего. Международная изоляция и разрыв экономических связей со странами цивилизованного мира, упадок белорусской экономики. Диктатура Лукашенко должна закончиться и она заканчивается», – заявили в обращении.

В полку Кастуся Калиновского отметили, что каждый причастный к репрессиям против белорусского народа понесет наказание.

«Полк Кастуся Калиновского делает все для приближения победы», – отметили в ПКК.

Также в полку призвали белорусских военных не выполнять преступные приказы:

«Если безумный диктатор Лукашенко, пытаясь хоть как-то спасти уплывающую из его рук власть, отдаст приказ о пересечении границы Беларуси и наступлении на Украину, бросайте оружие. Бросайте, или направьте ее против преступников, отказывайтесь, бегите, но ни при каких обстоятельствах не становитесь участниками самого большого преступления в вашей жизни и в жизни послевоенной Европы».

В полку отметили, что в Украине уже погибли 200 тысяч россиян, и в результате агрессии со стороны Беларуси будут гибнуть и белорусы. Калиновцы подчеркнули, что имеют «настоящий боевой опыт в условиях самой современной войны».

«Что вы можете нам противопоставить?» – задались вопросом в ПКК.

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