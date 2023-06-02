«Такси им заказывать не буду»: Зеленский призвал РФ убраться из Приднестровья 2 2.06.2023, 9:00

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Владимир Зеленский

Украина сыграет одну из решающих ролей в оккупированном Россией регионе.

Украина будет играть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Приднестровье, поскольку речь идет о безопасности украинской границы. Киев готов помочь решить проблему, если будет запрос от Молдовы, но пока такой просьбы не было. Российским оккупационным войскам лучше добровольно покинуть захваченную молдавскую территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове он рассказал о том, что Украина не будет в одностороннем порядке применять какие-либо инструменты воздействия на ситуацию в Приднестровье без запроса от Кишинева. Пока такого запроса не было.

«Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы», - отметил Зеленский.

По его словам, Киев не претендует на Приднестровье.

«Они (Приднестровье, - ред.) должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой», - уточнил украинский лидер.

«Захотят жить – уйдут»

Президент Украины также поделился своей точкой зрения по поводу того, что делать с российскими оккупационными войсками в захваченном Приднестровье. Как полагает Зеленский, они должны оттуда выйти в добровольном порядке. Украина, в случае чего, не будет брать никого в плен в Приднестровье, поскольку это не украинская земля.

«Относительно того, что делать с теми, кто там на территории, с войсками... Они захотят жить - уйдут. Такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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