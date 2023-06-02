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«Кто 30 лет «считал голоса», теперь заплатит рублем»

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  • 2.06.2023, 15:54
«Кто 30 лет «считал голоса», теперь заплатит рублем»

Как белорусских учителей заставляют выписывать пропагандистские газеты.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как белорусских учителей заставляют выписывать пропагандистские газеты. Белоруска приходит к выводу, что в каком-то смысле это карма:

— Недавно была на почте (а я туда регулярно хожу за открытками для политических заключенных) и встретила свою приятельницу. Она оформляла подписку на газеты. Вот, говорит, не успел закончиться школьный год, кажется, вздохнуть бы с облегчением, а тут опять прицепились с подпиской.

«Советская Б…», как всегда, в обязательном списке, но этот раз пошли еще дальше, заставляют выписывать «На страже», которую мы уже в своем коллективе тоже успели переименовать в «На ср..ке».

И хотя с туалетной бумагой у нас пока проблем, слава Богу, нет, должны выписывать», — жалуется моя знакомая. Ведь раньше была хоть какая-то возможность отказаться от выписки, а сейчас и этого нет.

Не хочешь выписывать — положи заявление на увольнение, никого не интересует, будет ли в школе специалист, главное же чтобы был «военрук».

А у меня с языка чуть не срывается реплика: кто считал, точнее, не считал 30 лет голоса, тот тоже должен заплатить, и хорошо, если только рублем.

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