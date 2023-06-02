Глава Минобороны Британии: Украина может занять Крым до конца года 2.06.2023, 19:56

Бен Уоллес

Крымские перешейки могут стать целью контрнаступления.

У Украины есть реальная возможность вернуть Крым до конца года, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

«Мы уже видели на поле боя, что если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически потерпят крах. Вы можете отправлять на смерть десятки тысяч молодых людей, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны», — заявил он.

Анонсированное контрнаступление ВСУ не состоялось весной, как планировалось. Телеканал CNN сообщал, что после масштабной утечки из Пентагона Украине пришлось внести изменения в военные планы. Bloomberg же писал, что масштабное наступление могли отложить до 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что наступление задерживается, так как ВСУ необходимо больше времени и дополнительная военная помощь от Запада.

Накануне Зеленский сказал, что утвердил сроки начала контрнаступления. Он не раскрыл точных сроков, но отметил, что «относительно сроков есть ответы».

Крымские перешейки могут стать целью контрнаступления, их взятие позволит ВСУ начать подготовку для освобождения полуострова, писала «Медуза» в разборе возможных сценариев украинской атаки. Однако для наступления в этом направлении ВСУ придется форсировать реку Днепр, ширина которой там примерно километр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».