На Белгородщине идут интенсивные бои 6.06.2023, 3:14

Российские власти оставили несколько населенных пунктов без контроля.

На территории Белгородской области РФ продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки, передает УНИАН.

Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. «Часть граждан РФ, местные жители с оружием в руках восстали против диктатуры режима Путина и внутренней оккупации. Бои там продолжаются, бои интенсивные. Сейчас конкретно комментировать трудно, но несколько населенных пунктов оккупационные российские власти фактически оставили без контроля, пытаясь удерживать лишь огневой контроль - а это значит, нанося удары из артиллерии, РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям», - заявил он.

По словам Юсова, Россия бросила на этот участок ФСБ, Росгвардию, всю структуру МВД, регулярные войска, армейскую авиацию и артиллерию. На вопрос, были ли желающие выехать из Белгородской области на территорию Украины, спикер заявил, что поддержка РДК и Легиона «Свобода России» растет.

«И это касается как людей, которые готовы с оружием в руках бороться против Путина, так и местных жителей, которые просят о защите у повстанцев. И я убежден, что если соответствующие обращения будут поступать в Украину, то Украина будет их рассматривать», - добавил он.

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