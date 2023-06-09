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В Беларуси объявили штормовое предупреждение

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  • 9.06.2023, 14:26
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В Беларуси объявили штормовое предупреждение

На юге страны ожидается жара до 29 °C.

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 9 июня из-за опасности пожаров в лесах. Об этом сообщили в МЧС.

Чрезвычайная пожарная опасность (высший класс) присутствует на большей части территории Минской, Могилевской, Гомельской областей и Минска, а также местами в остальных регионах страны. 

Во всех районах Беларуси запрещено или ограничено посещение лесов.

Сегодня на юге Беларуси ожидается жара до 29 °C, до 23 °C — в северных регионах. По юго-востоку и югу страны пройдут дожди, кое-где сильные, местами прогремят грозы.

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