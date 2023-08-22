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Тайные группы ГУР уничтожили пять самолетов на авиабазах противника за три дня

  • 22.08.2023, 8:08
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Тайные группы ГУР уничтожили пять самолетов на авиабазах противника за три дня

В том числе и стратегические ядерные бомбардировщики.

В последние несколько дней координированные ГУР диверсанты обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в ГУР.

Так утром 19 августа сотрудничающие с украинской военной разведкой агенты атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

А утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

«Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов [речь о Ту-22 М3] в стране-агрессоре уже не производят», - добавил источник в ГУР.

Также отмечается, что именно эти бомбардировщики наносили ракетные удары по украинским городам.

А накануне СМИ сообщили, что Украина впервые уничтожила стратегический бомбардировщик РФ при атаке на авиабазу Сольцы. Речь идет именно о Ту-22М3. Были опубликованы фото сгоревшего самолета.

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