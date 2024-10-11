Популярному домену .io грозит закрытие
- 11.10.2024, 18:36
Из-за отказа Великобритании от суверенитета над архипелагом Чагос.
В начале октября правительство Великобритании объявило, что отказывается от суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане и передает его Маврикию. Такое решение может иметь неожиданный эффект для интернета, поскольку грозит существованию домена .io, пишет издание Every.
Домен .io широко используется технологическими компаниями. Он привязан к Британской территории в Индийском океане — заморской территории Великобритании, состоящей из архипелага Чагос.
Как только будет подписано соглашение между Британией и Маврикием, территория прекратит существование, а Международная организация по стандартизации (ISO) должна будет удалить код страны IO из своей спецификации.
Американская организация IANA, регистрирующая домены верхнего уровня, использует спецификацию ISO и, по идее, регистрация новых доменов в зоне .io должна прекратиться. Однако даже в самой IANA пока не знают, какая судьба ждет .io.
Вице-президент IANA Services Ким Дэвис в комментарии Computerworld сказал, что есть несколько потенциальных выходов из ситуации. Для начала нужно провести консультации с Маврикием, но, если переговоры не увенчаются успехом, начнется процесс вывода домена из использования, который займет пять лет. В течение этого времени сайтам .io придется перейти на домен-преемник или какой-нибудь другой домен.