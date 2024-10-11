закрыть
11 октября 2024, пятница, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярному домену .io грозит закрытие

  • 11.10.2024, 18:36
Популярному домену .io грозит закрытие

Из-за отказа Великобритании от суверенитета над архипелагом Чагос.

В начале октября правительство Великобритании объявило, что отказывается от суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане и передает его Маврикию. Такое решение может иметь неожиданный эффект для интернета, поскольку грозит существованию домена .io, пишет издание Every.

Домен .io широко используется технологическими компаниями. Он привязан к Британской территории в Индийском океане — заморской территории Великобритании, состоящей из архипелага Чагос.

Как только будет подписано соглашение между Британией и Маврикием, территория прекратит существование, а Международная организация по стандартизации (ISO) должна будет удалить код страны IO из своей спецификации.

Американская организация IANA, регистрирующая домены верхнего уровня, использует спецификацию ISO и, по идее, регистрация новых доменов в зоне .io должна прекратиться. Однако даже в самой IANA пока не знают, какая судьба ждет .io.

Вице-президент IANA Services Ким Дэвис в комментарии Computerworld сказал, что есть несколько потенциальных выходов из ситуации. Для начала нужно провести консультации с Маврикием, но, если переговоры не увенчаются успехом, начнется процесс вывода домена из использования, который займет пять лет. В течение этого времени сайтам .io придется перейти на домен-преемник или какой-нибудь другой домен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина