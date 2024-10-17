Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы 17.10.2024, 12:40

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Они носят чувствительный характер.

План победы, кроме пяти открытых пунктов, содержит засекреченную часть. Украина просит оказать помощь по этим приложениям как можно раньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Брюсселе.

По его словам, не так уж много пунктов плана было отклонено к этому.

«На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше», - сказал он.

В качестве примера, Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

«Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать», - рассказал президент Украины.

Зеленский выразил уверенность, что «лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров».

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