закрыть
17 октября 2024, четверг, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы

  • 17.10.2024, 12:40
  • 1,752
Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы

Они носят чувствительный характер.

План победы, кроме пяти открытых пунктов, содержит засекреченную часть. Украина просит оказать помощь по этим приложениям как можно раньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Брюсселе.

По его словам, не так уж много пунктов плана было отклонено к этому.

«На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше», - сказал он.

В качестве примера, Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

«Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать», - рассказал президент Украины.

Зеленский выразил уверенность, что «лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов