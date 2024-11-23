В городе Часов Яр ликвидировали российского пропагандиста Бучаева 2 23.11.2024, 11:35

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Он был продюсером телеканала Симоньян.

В городе Часов Яр Донецкой области Силы обороны Украины ликвидировали российского пропагандиста, продюсера телеканала RT Магомеда Бучаева, которым руководит Маргарита Симоньян.

27-летний Бучаев погиб, как утверждается, 17 ноября во время штурма Часового Яра. Известно, что он пошел в оккупационную армию «добровольцем», сообщает nv.ua.

До этого он три года работал на пропагандистском канале RT.

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