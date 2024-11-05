Украина получила 88 танков Leopard 1 в варианте A5DK

Украина получила 88 танков Leopard 1 в варианте A5DK6
- 5.11.2024, 12:29
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Стали известны детали поставок.
В первой половине октября в сети появились кадры, демонстрирующее транспортировку танков Leopard 1A5DK на низкорамных платформах. Местом назначения этих танков, вероятно, является Украина, а дата видео с техникой указывает на то, что танки уже доставлены до места назначения. Об этом 5 ноября сообщил обозреватель польского издания Defence24 Адам Сверковски.
В материале говорится, что с момента начала сотрудничества Германии, Дании и Нидерландов в плане оказания военной помощи Украине, Киев получил не менее 88 танков этой модели. Несмотря на сложный процесс поставок, с недавних пор он стабилизировался, что позволило регулярно отправлять Leopard 1A5DK на фронт.
«Публикация видео состоялась в первой половине октября, так что, предположительно, машины уже находятся у своего предполагаемого пользователя. Не исключено, что это одна из последних поставок Leopard 1A5, список которых обновляется с задержкой в несколько недель», — пишет Сверковски.
October 10, 2024
Технические особенности Leopard 1A5DK
Leopard 1A5DK представляет собой модернизированную версию Leopard 1A5, которая поступила на вооружение Дании в 1990-х годах. Основные отличия заключаются в усиленной броне оригинальной башни.
Технические характеристики танка:
основное вооружение — 105-мм нарезная пушка L7A3 с 52-калиберным стволом, спаренный 7,62-мм пулемет MG3;
боекомплект — 60 выстрелов (42 в корпусе, 18 в башне);
двигатель — 10-цилиндровый MTU MB 838 CaM 500 мощностью 830 л.с.;
трансмиссия — ZF 4 hp 250 с четырьмя передачами вперед и двумя назад;
максимальная скорость — до 65 км/ч.
запас хода — до 600 км по дорогам и до 450 км по бездорожью.
Эти танки использовались в Дании с 1993 года, а с 2005 года были заменены на Leopard 2A5DK. Однако сейчас именно Украина является их единственным активным пользователем. Некоторые танки Leopard 1A5DK, поставленные в Украину, дополнительно оснащены динамической защитой «Контакт-1» или модулями ДЗ «Нож», что увеличивает их боевые возможности в условиях конфликта.