Mercedes-AMG впервые показала свой электрический внедорожник 1 13.12.2024, 21:15

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1000 лошадиных сил под капотом.

Прототип одного из двух мощных электрических авто, над которыми работает Mercedes-AMG, продемонстрировали во время испытаний.

Mercedes-AMG создает два новых электрических автомобиля: мощный внедорожник и четырехдверное купе. Оба авто, как ожидается, представят в следующем году. В обоих будет использована новая архитектура бренда AMG.EA.

На этой неделе бренд впервые продемонстрировал одну из этих моделей — внедорожник сфотографировали во время испытания в холодную погоду в Швеции. На фото можно увидеть, что прототип этого авто является четырехдверным, с острой передней частью и изящным кузовом. По размеру он будет подобен GLS и внешне совсем не будет похож на текущую серию авто Mercedes EQ.

Как пишет Motor1, Mercedes подтвердила, что этот SUV будет использовать двигатели с осевым потоком и новую высокопроизводительную аккумуляторную батарею, обеспечивающую 40-процентное повышение плотности энергии. Это даст мощность более 1000 лошадиных сил.

Внедорожник Mercedes-AMG EQE на данный момент является самым мощным электромобилем AMG в линейке. Он имеет аккумулятор емкостью 90,6 киловатт-часа и мощность 617 лошадиных сил. Авто разгоняется до 100 километров в час за 3,4 секунды.

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