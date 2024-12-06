Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследование в отношении президента 6.12.2024, 12:50

В специальную следственную группу вошли около 120 человек.

Полиция и прокуратура Южной Кореи создали специальную следственную группу по расследованию обвинений против президента страны Юна Сок Еля, связанных с объявлением военного положения. Об этом 6 декабря сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным агентства, в специальную следственную группу вошли около 120 человек. Основной задачей группы является расследование четырех поданных жалоб против Юна Сок Еля и других лиц. Их обвиняют в измене, мятеже и злоупотреблении властью, что связано с введением военного положения и его последующей отменой, добавляет Yonhap.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com