Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследование в отношении президента
- 6.12.2024, 12:50
В специальную следственную группу вошли около 120 человек.
Полиция и прокуратура Южной Кореи создали специальную следственную группу по расследованию обвинений против президента страны Юна Сок Еля, связанных с объявлением военного положения. Об этом 6 декабря сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.
По данным агентства, в специальную следственную группу вошли около 120 человек. Основной задачей группы является расследование четырех поданных жалоб против Юна Сок Еля и других лиц. Их обвиняют в измене, мятеже и злоупотреблении властью, что связано с введением военного положения и его последующей отменой, добавляет Yonhap.