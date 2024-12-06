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Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследование в отношении президента

  • 6.12.2024, 12:50
Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследование в отношении президента

В специальную следственную группу вошли около 120 человек.

Полиция и прокуратура Южной Кореи создали специальную следственную группу по расследованию обвинений против президента страны Юна Сок Еля, связанных с объявлением военного положения. Об этом 6 декабря сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным агентства, в специальную следственную группу вошли около 120 человек. Основной задачей группы является расследование четырех поданных жалоб против Юна Сок Еля и других лиц. Их обвиняют в измене, мятеже и злоупотреблении властью, что связано с введением военного положения и его последующей отменой, добавляет Yonhap.

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