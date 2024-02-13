Белорусам, купившим авто по льготе, приготовили «сюрприз» 13.02.2024, 8:49

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Что изменится с 1 апреля?

С 1 апреля в странах Евразийского экономического союза ожидается вступление в силу единой системы управления рисками.

После ее запуска, перепродажа в Россию автомобилей, растаможенных по льготному тарифу, станет невозможной.

«Наша Ніва» разбиралась, как нововведения отразятся на белорусском автомобильном рынке.

Лазейка прикроется

Схема, когда автомобили, растаможенные с использованием льготы, перепродают в Россию без дополнительных доплат, работает почти 5 лет. Но похоже, что с 1 апреля «лавочка» прикроется.

Растаможенные по 140-указу автомобили пока не имеют ограничений по отчуждению в другие страны содружества, поэтому они массово оседают в РФ. Это позволяет сэкономить на пошлинах от нескольких сотен до десятков тысяч евро.

Инициатором изменений в законодательстве, запрещающих перепродажу таких машин без доплаты разницы в пошлинах стала Россия, которая в отличии от Беларуси получала от этого определенные потери.

Почему Москва пошла на такой шаг?

Машины, растаможенные по льготному тарифу, шли в Россию с самого начала появления указа весной 2019 года. Однако до начала полномасштабной войны в Украине, их поток был не велик и в масштабах России почти не заметен.

После ухода из России ряда мировых автопроизводителей поток машин из Европы и США в Россию увеличился в несколько раз. Не малая часть из них попадает в РФ через Беларусь с оплатой 50% пошлины.

Перекупы из РФ исчезнут

Белорусские игроки автомобильного бизнеса считают, что нововведения полностью не остановят их бизнес. И дело не только в том, что у них останется местный рынок. Они также рассчитывают на то, что будут клиенты из РФ, которые будут готовы растаможивать авто сразу в России.

А вот российские перекупы, которые уже годами приезжали в Беларусь за свежепригнанными машинами, по всей видимости скоро исчезнут как класс.