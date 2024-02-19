Белорусский автосервис рассказал о серьезных проблемах кроссовера Zeekr X 4 19.02.2024, 15:33

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Китайский автомобиль уже более полугода неофициально продается в Беларуси.

Белорусский сервисный центр Pekin Motors поделился информацией о критически важных проблемах с кроссовером Zeekr X.

Стоит отметить, что эта модель была выпущена всего год назад, однако уже более полугода неофициально продается в Беларуси. А совсем недавно бренд Zeekr «официально» начали поставлять в страну, пишет tochka.by.

Популярность автомобилей этой марки обусловлена не только нулевой ставкой на электромобили. Лифтбэк Zeekr 001 стал очень «хайповым» из-за своей комплектации и динамики, Zeekr 009 показал уровень комфорта, невиданный даже в тюнингованных Mercedes V-class, а Zeekr X создали для массовой аудитории, «засунув» максимум возможностей в довольно скромную цену.

В общем и целом, белорусские механики имеют опыт работы как с Zeekr X, так и с автомобилями Zeekr в целом. Глобально судить о надежности этой модели сложно – слишком мало времени прошло с появления модели, и нет пока больших пробегов и статистики обслуживания, но два конкретных случая, описанных источником, вызывают беспокойство.

Первый случай был показан в видеоролике: у кроссовера с пробегом 1600 км сломался двигатель, точнее – редуктор. На видео отчетливо видны стертые зубья шестерен и большое количество металлического мусора внутри корпуса.

Как объясняет на видео мастер, на валу с главной шестерней с двух сторон установлены конусообразные подшипники. Один из них, находящийся глубоко внутри корпуса электромотора, развалился. От этого и все остальное пошло «в разнос».

Можно предположить, что это конструктивный дефект либо бракованный подшипник. Кроме того, специалист автосервиса отмечает, что еще ранее на Zeekr X была проблема с heaters – подогревателями охлаждающей жидкости, циркулирующей в моторах и батарее. Зимой «охлаждайку» нужно греть до рабочей температуры для безопасной эксплуатации электрокаров.

Второй случай относится к типичным инженерным ошибкам или «детским болячкам» – в сервис прибыл Zeekr X с пробегом всего 200 км и 20 ошибками на приборной панели. Не удалось устранить ошибки датчика ABS, но во время осмотра со снятым колесом был обнаружен перебитый колесом провод датчика ABS.

Новая деталь будет доставлена через 30 дней, поэтому клиент согласился на перепайку для временного решения проблемы. В сети некоторые осуждают кустарный ремонт, но деваться некуда: эксплуатировать автомобиль нужно здесь и сейчас, а качественный ремонт в данной ситуации не намного хуже новой запчасти.