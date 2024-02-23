Пьяный в машине, но она не едет: в каких случаях все равно лишат прав? 7 23.02.2024, 19:13

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Автомобилистам на заметку.

Лишиться прав за управление машиной в нетрезвом состоянии можно не только при вождении. В каких ещё случаях автомобилиста привлекают к ответственности по ст. 18.15 КоАП, пояснил судья суда Минского района изданию «Прысталiчча».

Согласно п. 2.8 ПДД водитель — это лицо, управляющее транспортным средством, самоходной машиной. В п. 2.74 ПДД указано, что управление транспортным средством — это воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального. К органам управления относится рулевое колесо, коробка передач, стояночный тормоз, замок зажигания и прочее. Таким образом, управление машиной возможно и без запуска двигателя.

Тем самым любое воздействие на рычаги управления автомобиля в состоянии опьянения может повлечь ответственность, предусмотренную ст. 18.15 КоАП. Это снятие авто с ручного тормоза, езда «накатом» без запуска двигателя, смена парковочного места (даже если автомобиль проехал всего несколько метров), запуск мотора для прогрева. Если нетрезвый водитель толкает незаведённое транспортное средство и одновременно воздействует на рулевое колесо (например, при выполнении ремонтных работ, погрузке машины на платформу эвакуатора), это тоже повлечёт ответственность, предусмотренную указанной статьёй.

Бывает, права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, лишают тех, у кого водительского удостоверения и не было. В этом случае запрет действует на будущее: нельзя сдать экзамен в ГАИ, пока не пройдёт срок запрета.

Напомним, наказание при выявлении у водителя от 0,3 до 0,8 промилле спирта включительно — штраф 100 базовых величин и лишение права заниматься определённой деятельностью на 3 года; более 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью на 5 лет.

За управление ТС лицом, находящимся в нетрезвом состоянии, либо за передачу управления такому лицу, а равно за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения физического состояния, совершённые в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, предусмотрена уже уголовная ответственность (ч. 1 ст. 317-1 УК). Нарушитель может лишиться свободы на срок до 2 лет, а специального права — на 8 лет. Автомобиль, независимо от принадлежности водителю, будет конфискован в доход государства, если только он не был угнан или похищен.