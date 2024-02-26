Похороны Навального могут состояться в конце недели 2 26.02.2024, 15:49

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Об этом заявили соратники российского оппозиционера.

Публичное прощание с российским оппозиционером Алексеем Навальным планируют провести в конце рабочей недели, то есть до 1 марта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Х.

«Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста», — написала она.

24 февраля матери умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле отдали тело сына.

23 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш писала, что Следственный комитет РФ поставил ультиматум матери — либо она соглашается на тайные похороны сына, либо его похоронят на территории колонии. Она отмечала, что мать отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что там «не имеют полномочий решать, как и где ей хоронить сына».