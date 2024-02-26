«Я была в шоке от этого, и это я, на минуточку, просто шла» 26.02.2024, 18:35

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Жители Минска удивились, во что превратился подземный переход спустя пару месяцев после строительства.

Житель Минска пожаловался на плачевное состояние подземного перехода недалеко от торгового центра Dana Mall и Перого национального торгового дома. На видео, опубликованном в соцсети TikTok, мужчина показал, во что превратился новый переход буквально через пару месяцев после ввода в эксплуатацию: капающая с потолка вода, негерметичные соединения плит, грязные подтёки на стенах, лужи на шатающейся под ногами плитке, пишет telegraf.news.

«Сделали какие-то катакомбы. Целый год делали. Теперь всё течёт здесь, с ребёнком не можем нормально пройти, потому что здесь какие-то катакомбы — надо 20 минут туда-сюда подниматься. Всё промокает. везде подтёки, темнота. Жуть какая», — пожаловался мужчина, который, судя по кадрам, едва протискивался по узкому, плохо освещенному переходу.

Выложить видео в TikTok, по его словам, он решился для того, что «поделиться информацией, с теми кто не в курсе вопроса, с возможностью, что заметят наши власти» и «примут меры». По его словам результат работы строителей «с виду ничего, но по факту халтура ужасная».

В комментариях другие пользователи, которым также приходилось там побывать, подтвердили слова автора.

«Я тоже там прошлась, больше никогда не рискну. Там чтобы так спуститься, нужно не просто так пройти, там раз шесть или восемь так надо пройти. Я была в шоке от этого, и это я на минуточку просто шла», — рассказала одна девушка.

Многих пользователей соцсети поразил внешний вид перехода, который они расценили, как «спуск в бункер какой-то» или локацию для популярных сейчас квестов и признались, что им было бы «жутковато идти» по такому переходу.

«Так там можно фильмы ужасов снимать», — отметил один из комментаторов.

Особое возмущение у женской половины зрителей вызвал очень узкий проход, в которое едва ли разминутся два человека, идущих навстречу друг другу.

«А как пройти с коляской для двойни?», — задалась вопросом одна зрительница. На что автор видео ответил, что это просто невозможно.

Другие комментаторы высказали мнение, что «всё криво, страшно и течёт» из-за «мощного удешевления и скорости», с которой возводили подземный переход. По словам одного из них, сдать объект должны были только в июне 2024 года, но решили «ускориться».

«Строили с опережением сроков на много раз и никто за качеством совсем не следил, ляпали лишь бы ляпать. Сейчас два года будут ремонтировать», — пояснил один из зрителей.

Некоторые выказали опасения по поводу безопасности перехода, ведь сверху находится проспект с оживленными дорожным движением, а снизу проходит линия метрополитена.

«Пахнет катастрофой в будущем», — предрёк один из комментаторов.