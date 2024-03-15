В Варшаве с нескольких машин белорусов сняли номера 15.03.2024, 16:47

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Фото: Charter97.org

Оказалось, это целая схема.

В Варшаве с нескольких автомобилей белорусов сняли номера. Инцидент произошел на территории закрытого жилого комплекса. Скорее всего, злоумышленники намереваются использовать их для краж автомобильного топлива, сообщает Vitrina.pl. На публикацию обратил внимание MOST.

Кража произошла в закрытом жилом комплексе на улице Боксерской в южной части Варшавы. Паркинг оборудован камерами, жильцы уже обратились в полицию, но о позитивном результате пока не слышно.

Номерные знаки в Польше часто крадут для того, чтобы потом установить их на свой автомобиль, заправиться на АЗС топливом, не оплатить его и скрыться. В таком случае полиции сложно найти вора.

Тем не менее периодически такие преступления раскрывают. Так, недавно в Гродзиске недалеко от Варшавы полиция задержала мужчин, которые промышляли подобными кражами. На чужих номерах они не заплатили за топливо 18 раз, ущерб автозаправочных станций составил почти 8 тысяч злотых (2000 долларов).