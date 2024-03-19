В России пропагандистское шоу прервали после того, как эксперт начал говорить правду 1 19.03.2024, 8:20

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Передача закончилась скандалом.

На днях в ток-шоу «Место встречи» на российском телеканале НТВ выступал политолог Александр Сытин, глава «Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы». Об этом центре нет никакой общедоступной информации, но Сытин постоянно выступает на пропагандистских ток-шоу как эксперт. В 2019 году его выгнали из студии Первого канала, когда он назвал погибших при пожаре в Одессе в 2014 году «малоценным человеческим материалом».

На этот раз он заявил, что «до Украины в общем никому особого дела нет», а «Россия проводит определенный экспансионистский курс, это факт, причем не только в Украине».

Ведущий Андрей Норкин оборвал спикера, заявив, что «это не экспансия, а отстаивание своих национальных интересов и в итоге собственной безопасности». После этого он прервал шоу. Обозреватель BILD называет это «масштабным провалом» и «скандалом». «По-видимому, одномоментно было слишком много правды, поэтому передачу и прервали», — пишет он.