Жену внезапно скончавшегося 35-летнего сына друга Путина называют «синей бородой в юбке» 3 19.03.2024, 11:58

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Иван Сечин

И не просто так.

Как сообщалось, в феврале скоропостижно скончался 35-летний Иван Сечин, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина. Теперь стали известны некоторые факты о его жене. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», занимающийся раскрытием тайн российских чиновников, олигархов и силовиков утверждает, что перед свадьбой с Иваном Сечиным женщина полностью сменила свои имя, фамилию и отчество.

Настоящее имя 36-летней невестки Игоря Сечина — Татьяна Султанова. До брака с Иваном она была замужем за известным в России участником уличных гонок Сергеем Воробьевым, который позже стал директором этапа Формулы 1 в Сочи.

Сергей Воробьев был хорошо знаком с Игорем Сечиным. Глава «Роснефти» даже крестил дочь Сергея Воробьева и Татьяны Султановой.

Сечин-старший попросил Воробьева взять опеку над своим сыном, который увлекался автогонками. В итоге Иван Сечин стал наведываться в дом директора этапа «Формулы-1» в Сочи, а когда выступал на соревнованиях, для конспирации использовал фамилию «Воробьев».

Журналисты обращают внимание на тот факт, что Сергей Воробьев и Татьяна Султанова поженились только через несколько лет после знакомства. А через четыре месяца после свадьбы Воробьев скоропостижно скончался в возрасте 43 лет. Татьяна в наследство получила все имущество мужа.

Через несколько месяцев она начала встречаться с Иваном Сечиным.

Как утверждается, Игорь Сечин был против такого выбора своего сына. Но когда Татьяна прожила с Иваном несколько лет и забеременела, Сечин-старший все же дал согласие на брак, но с условием.

Женщина полностью cменит свое имя, фамилию и отчество, чтобы никак нельзя было установить ее личность. В июне 2018 года Татьяна Михайловна Султанова получила документы на имя Кристины Владимировны Щедриной. А через несколько месяцев состоялась свадьба. После нее женщина взяла фамилию мужа и стала Кристиной Сечиной.

Прожив в браке с Кристиной-Татьяной пять лет, в феврале 2024 года Иван Сечин скоропостижно скончался. Обстоятельства были действительно странные — когда мужу стало плохо, жена отправила охранника в аптеку и только он вернулся, вызвала скорую помощь. Причем не платную или «кремлевскую», как принято у московской элиты, а обычную. Когда врачи доехали до пациента, то смогли лишь констатировать его смерть.

Такая судьба мужей создала Султановой в определенных кругах репутацию «синей бороды в юбке».