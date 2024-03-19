Forbes: ВСУ пошли на хитрость 19.03.2024, 13:51

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Западные журналисты рассказали о новой тактике украинцев.

Продолжается война в Украине, и на фронте украинские воины в условиях недостатка боеприпасов используют новую тактику - бьют из артиллерии, а потом уничтожают остатки сил противника с помощью FPV-дронов.

Такие беспилотники не могут стать прямой заменой снарядов, но способны дополнить традиционную артиллерию и смягчить сокращающийся, но постоянный недостаток боеприпасов у защитников украинского государства, пишет Forbes.

«Одна из украинских тактик, которую мы наблюдаем, заключается в том, что меткий артиллерийский огонь поразит многочисленную российскую штурмовую группу и рассеет ее войска и технику. Дезорганизованные выжившие, укрывающиеся за пределами защиты своих радиоглушителей и средств ПВО, становятся легкой мишенью для FPV, которые атакуют отдельных солдат и технику», - говорится в материале.

Издание отметило, что если раньше батарея украинцев могла выстрелить 10 снарядами, чтобы поразить российскую штурмовую группу, то теперь она может использовать всего пять снарядов и координировать свои действия с операторами FPV-дронов, чтобы ликвидировать противников.

Журналисты добавили, что в конце 2023 года в украинской армии углубился «снарядный голод», и сеть из сотен небольших мастерских по всей территории нашей страны начала производить больше боевых дронов. По сведениям издания, сейчас они могут делать свыше 50 тысяч беспилотников, «что, по-видимому, значительно превышает собственное производство эффективных дронов в России».